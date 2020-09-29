رجح مايك رايان كبير خبراء الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، أن يكون عدد ضحايا وإصابات فيروس كورونا أكثر من المسجل في العالم.
وأضاف رايان، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، أن: "الأرقام الحقيقية للإصابات والوفيات في العالم، قد تكون أكثر مما هو معلن".
وأعلن موقع "وولرد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، أن عدد الوفيات حول العالم بفيروس كورونا، تجاوز المليون حالة، فيما سجلت أكثر من 33 مليون إصابة مؤكدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبير خبراء الطوارئ بالصحة العالمية: حصيلة ضحايا فيروس كورونا أكبر من المسجل عالميا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.