محبوس بأمر السلطات .. العثور على صحفي صيني مفقود منذ 8 أشهر قيد الإقامة الجبرية في ووهان

ذكرت تقارير صحفية في الصين أنه تم العثور على الصحفي الصيني المفقود منذ فبراير الماضي بعد تقرير نشره عن تفشي فيروس كورونا المتصاعد في ووهان، وهو يقيم مع والديه تحت مراقبة الحكومة الصينية.

واختفى تشين كيوشي، المحامي السابق البالغ من العمر 34 عامًا، بعد فترة وجيزة من وصوله إلى ووهان في أواخر يناير وشارك برسائل عبر الإنترنت لإبلاغ العالم بالحجم الحقيقي لانتشار كوفيد-19 في وسط الصين.

وبعد ما يقرب من ثمانية أشهر من اختفاء تشين ، أفادت التقارير أن صديقه المقرب كشف أن المراسل المستقل محتجز تحت "المراقبة الخاضعة للإشراف في مكان إقامة محدد" في مدينة تشينجداو بشرق الصين.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي سُجن فيه قطب صيني صريح وصف الرئيس شي بأنه "مهرج" بسبب تعامله الهش مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، الأسبوع الجاري.

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ووصل تشين إلى ووهان قبل أن يتم إغلاق المدينة مباشرة على أمل تزويد العالم بحقيقة الوباء، كما قال هو نفسه.

وأفادت تقاريره بالتفصيل عن مشاهد مروعة - بما في ذلك امرأة تتصل بعائلتها بشكل محموم على هاتفها وهي تجلس بجانب قريبها ميتًا على كرسي متحرك - وحالة المرضى العاجزة في المستشفيات المنهكة.

وتم الكشف عن اختفائه من خلال منشور على حسابه على تويتر، والذي يديره صديق مخول بالتحدث نيابة عنه.

ونشرت والدته مقطع فيديو تدعو فيه إلى عودته سالمًا.