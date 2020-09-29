مجددا.. ليفربول يتخلص من "حارس الكارثة"

مرة أخرى، ودون خوض أي مباراة مع الفريق، أعلن ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، انتقال حارسه البديل، الألماني لوريس كاريوس إلى أونيون برلين الألماني على سبيل الإعارة، حتى نهاية موسم 2021.

ودافع كاريوس، 27 عاما، عن ألوان ليفربول في 49 مباراة في مختلف المسابقات خلال موسمين، بعد انتقاله من ماينتس في صيف 2016، وكان يتدرب مع تشكيلة المدرب-مواطنه يورغن كلوب في مطلع الموسم الحالي.

وقال كاريوس الذي بدأ مشواره في أكاديمية مانشستر سيتي "اتطلع لفرصتي الجديدة في برلين، أنا سعيد للعب مجددا في بوندسليغا".

Advertisements

وحصد كاريوس شهرة سلبية كبيرة بهد أداء "كارثي" في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، حين ارتكب سلسلة اخطاء فادحة أدت إلى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في كييف.

وبدوره، قال أوليفر رونهرت مدير الكرة في برلين "التوقيع مع لوريس كاريوس يعني ضمان حارس يملك خبرة محلية ودولية".

وهذه المرة الثانية التي يعير فيها ليفربول كاريوس، بعد انتقاله بين 2018 و2020 إلى صفوف بشيكتاش التركي. وينضم كاريوس في بلده الأم إلى المهاجم النيجيري تايوو أوونيي، المعار أيضا من ليفربول.