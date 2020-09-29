رئيس أرمينيا : لن نسمح لشبح العثمانية بارتكاب إبادة جديدة بحقنا

وقال خلال كلمة فى مؤتمر بالشراكة مع الناتو، "لكل أرمنى يعيش فى جميع أنحاء العالم هذا نوع من عودة للشبح.. شبح الإمبراطورية العثمانية"، مضيفاً "لا يمكن لنا أن نسمح بحدوث هذه الإبادة الجماعية مرة أخرى"، حسبما أفادت قناة "الحدث".

كما أضاف "أن أرمينيا تواجه تهديدا إلكترونيا يوميا ليس فقط من أذربيجان ولكن أيضاً من تركيا، التى تدعمها بشكل كامل من خلال طائراتها الإلكترونية بدون طيار من خلال الهجمات الإلكترونية".

بدورها، أكدت الخارجية الأرمينية أن تصريحات المجتمع الدولى تُظهر إدانة لاستخدام القوة وتقويض السلام الإقليمى والأمن.

وقالت فى بيان نشرته الوكالة الرسمية، أن الجانب الأذربيجانى يلجأ إلى نشر أكاذيب واضحة من خلال اتهام الجانب الأرمينى بالتحريض على الأعمال العدائية.

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كما تابعت "هناك حقائق لا يمكن إنكارها وهى أن أذربيجان هى التى بادرت بالعدوان".

موضحة أن أذربيجان رفضت فى 25 سبتمبر طلب الرئيس الحالى لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بمراقبة خط الاتصال، "هذا يكشف بوضوح أهداف أذربيجان للتستر على خططها لإطلاق العنان للحرب" حسب البيان.

وتابعت "أذربيجان شجبت علانية عملية السلام على مستوى الرئيس علييف ووضعت هدفا لحل نزاع ناجورنو كاراباخ من خلال شن حرب شاملة".