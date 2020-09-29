أذربيجان تكشف حقيقة سقوط طائرات لها على الحدود مع أرمينيا

نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم، عدم سقوط أي طائراتها في منطقة النزاع في قره باغ، كما سبق وأن أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية.

فيما صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية: "أؤكد أن جميع الوسائل الجوية التابعة للجيش الأذربيجاني لا تزال قيد العمل".

واعتبر مسئولون أرمينيين، أن تركيا قد دخلت بقوتها لدعم أذربيجان ضدهم، في صراعهما حول إقليم ناجورنو كاراباخ.

وحمَّل سفير أرمينيا لدى الإمارات للعربية المتحدة، مسئولية المعارك المشتعلة في إقليم ناجوروني كاراباخ، لأذربيجان، معتبرا أنها هي من بدأت المعارك، وفق ما ذكرت شبكة العربية.

وقال سفير أرمينيا لدى الإمارات، مهير مكرتوميان، إن عدم وجود أي وساطة بين بلاده وتركيا، على خلفية الأزمة الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا.

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واتهم مكرتوميان، تركيا تنفذ عمليات عسكرية حاليًا في منطقة القوقاز.

وأكد مكرتوميان، أن الاشتباكات بين بلاده وأذربيجان تتم بدعم وتأييد تركي مباشر.

وسبق وقال مكرتوميان، أن أنقرة أرسلت حوالي 1000 مرتزق إلى الحدود مع أذربيجان.

وهذا ما أكدته وكالة رويترز نقلا عن مقاتلين بالمعارضة السورية، من إنه يتم نشر ما يقرب من 1000 سوري للمشاركة في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.