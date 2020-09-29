مميزات جديدة مخفية في الواتساب وتوضيح بالشرح كيفية استخدامها

يبحث مستخدمي التكنولوجيا باستمرار عن أحدث التقنيات والمميزات التي يمكن الاستفادة منها، فقد أعلن الواتساب عن عدد من المميزات الجديدة التي يمكن استخدامها بواسطة الأفراد، وهذا وفقاً للتحديثات الجديدة والإصدار الأخير فأصبح تطبيق الواتساب به 6 مميزات فورية سهلة الاستخدام، ونوضح كيفية استخدامها لكل متابعي موقع ثقفني وفائدة كل ميزة منهم، علماً أن الهدف الأساسي من التحديث والإصدار الأخير هو تسهيل التعامل بين الأفراد وتيسير الأمور والتخفيف من مواجهة المشاكل، ونذكر أن العديد من مستخدمي هذا التطبيق ليسوا لديهم علم بهذه المميزات الخفية.

الملصقات المتحركة

تنسيق الرسائل

أذونات المجموعة

مكالمات الفيديو الجماعية

الوضع الداكن على سطح المكتب

رموز QR

المميزات المخفية في الواتساب :1- الملصقات المتحركة :

شهدت الفترة الأخيرة عبر استخدامات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي إقبال شديد حول الملصقات المتحركة، حيث طرحت هذه الملصقات الأساسية بجانب التطبيق حيث يقوم الشخص بإرسال العديد من الوسائط في أشكال متنوعة، منها في شكل صور ومقاطع فيديو وصور GIF ولم تستغل الملصقات المتحركة بشكل كاف، ويمكن العثور على الملصقات المتحركة بشكل كاف، ويمكن العثور على الملصقات من خلال النقر على اختصار الرموز التعبيرية ثم النقر على الأيقونة الثالثة في أسفل الشاشة.

2- رموز QR :

بالإضافة إلى رمز QR الذي تمت إضافته مؤخراً حيث يمكن المستخدم من إضافة جهة اتصال جديدة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص به، ونذكر أن رمز الـ QR لا ينتهي صلاحيته إلا إذا قمت بإعادة تعيينه أو حذف حسابك على التطبيق، لذلك لا تشاركه إلا مع أفراد موثوق بهم، حيث من الممكن أن يقوم شخص ما بإعادة توجيه رمز الاستجابة السريعة الخاص بك إلى أشخاص آخرين والذين يمكنهم بعد ذلك إضافتك كجهة اتصال.

3- تنسيق الرسائل :

بالإضافة إلى هذه الخدمة الجديدة وهي تساعد في تغيير نمط الخط مثل الورد، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين التنويع في استخدام الخط على سبيل المثال لكتابة رسالة بالخط العريض أي ما يعادل B، ضع علامة النجمة قبل النص وبعده، كلمة عليها خط، ضع رمز التلدة، قبل النص وبعده، الحروف المتصلة، ضع رمز التسطير أو الاندر سكور {_} قبل وبعد كل كلمة ، النص المائل ، ضع علامة التسطير قبل وبعد النص – TEXT –

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4- أذونات المجموعة :

بتفعيل هذه الخاصية من الإعدادات يمكنك التحكم في الرسائل الجماعية التي تتلقاها

5- مكالمات الفيديو الجماعية :

يبحث باستمرار المستخدمين حول إمكانية التحدث عبر مكالمة جماعية عبر تطبيق الواتس اب ونظراً للإصدار القديم، حيث قامت الشركة بإضافة بعض التحديثات ومنها لإجراء مكالمات جماعية مع عدد أكبر من المشاركين ويمكنك الاتصال ب 8 أشخاص في وقت واحد عبر تطبيق الواتساب.

6- الوضع الداكن على سطح المكتب :

حيث يوفر واتساب ميزة الوضع الداكن أو المظلم DARK MODE لاستخدام التطبيق في المناطق ذات الإضاءة الخافتة وهي ميزة متاحة أيضا على إصدار سطح المكتب Whatsapp Web