السعودية ضد الإرهاب.. تفاصيل ضربة أمنية ناجحة

ضربة أمنية ناجحة، وجهتها المملكة العربية السعودية ضد أذرع الإرهاب، بعدما تمكنت من الإطاحة بخلية إرهابية جديدة.

عملية استباقية كشف عنها، الاثنين، المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة، أدت إلى القبض على 10 متهمين، تلقوا تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع للحرس الثوري.

التدريبات التي تلقاها أفراد الخلية ارتكزت أساسا على طرق وأساليب صناعة المتفجرات.

وبحسب التحريات الأمنية، فإن 3 منهم تدربوا في إيران، أما الباقون فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة وتم تحديد هوياتهم.

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كما تم ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات، كانت مخبأة في موقعين، منزل ومزرعة.

ومن أهم المواد المضبوطة بحوزة الخلية، فتائل للتفجير وصواعق كهربائية وعبوات تحتوي على مواد كيماوية، بالإضافة إلى أجهزة إرسال واستقبال وأجهزة تنصت متطورة.

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها مع جميع المقبوض عليهم للوقوف على مزيد من المعلومات عن أنشطتهم والأشخاص المرتبطين بهم داخلياً وخارجياً.

وستتم إحالتهم إلى القضاء عقب استكمال التحقيقات.