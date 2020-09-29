مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرات في المكسيك بسبب الإجهاض.. صور

شهدت العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، أمس، تظاهرات نسائية، وذلك وسط مطالبات بإقرار حق الإجهاض في البلاد، وذلك في ذكرى يوم الإجهاض الآمن العالمي.

وتعرضت التظاهرات النسائية في العاصمة المكسيكية لمواجهات عنيفة مع السلطات، استخدمت فيها المياه وقنابل المسيرة للدموع.

وأطلقت المتظاهرات المولوتوف على قوات الأمن، لترد القوات التي كان غالبيتها من النساء، بقنابل مسيلة للدموع.

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وكشفت دراسة حديثة عن أن الوصول إلى حوالي 18.5 % من الحوامل الي عمليات الإجهاض للخطر بسبب القيود المفروضة لتفشي COVID-19 ، في جميع نقاط الرعاية ، بما في ذلك مرافق القطاعين العام والخاص ومنافذ الكيمياء وعدم وجود الامكانيات لانقاذ السيدات من الاجهاض في المستشفيات

أجرت الدراسة ، مؤسسة Ipas Development (IDF) ، التأثير قصير المدى لـ COVID-19 على الوصول إلى الإجهاض في الهند في الأشهر الثلاثة الأولى بعد بدء الإغلاق.

و يسعى نموذج الدراسة لتحديد كمية الوصول المنخفض إلى عمليات الإجهاض عبر ثلاث نقاط مختلفة من الرعاية - مرافق الصحة العامة والمرافق الصحية الخاصة ومنافذ الكيمياء.