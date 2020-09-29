سقوط قتلى في حادث إطلاق نار بولاية أوريجون الأمريكية

لقي العديد من الأشخاص، مصرعهم؛ في إطلاق نار بمنطقة شرق سالم، بولاية أوريجون الأمريكية، وسط أنباء عن تورط ضابط شرطة في الحادث.

وجاء إطلاق النار؛ عقب إجراء الشرطة الأمريكية لمفاوضات مع أشخاص اتخذوا بعض الأفراد كرهائن.

وقالت الشرطة في الولاية، إن العديد من الأشخاص لقو مصرعهم؛ نتيجة إطلاق أعيرة نارية، دون كشف مزيد من التفاصيل.

ورفض المسؤولون الإدلاء بمعلومات عن عدد القتلى، أو تفاصيل الأحداث التي أدت إلى الموقف.

ولم تكشف السلطات الأمريكية عن ضلوع رجال أمن في عملية إطلاق النار من عدمه، إلا أن مكتب الشرطة في الولاية أعلنوا منح إجازة لأي فرد شرطة متورط في إطلاق النار.