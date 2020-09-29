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رئيس الوزراء الكندي يدعو للانضمام إلى خطة الأمم المتحدة لمكافحة تغيُّر المناخ

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دعا رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، الدول ذات المساحات الشاسعة، إلى بذل المزيد من الجهد لحماية التنوع البيولوجي لأراضيها ومياهها، والانضمام إلى خطة الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.

وجاءت تلك الدعوة في جلسة خاصة للأمم المتحدة عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، على هامش اجتماع افتراضي للجمعية العامة.

وقال ترودو: "ستجد كل دولة صعوبة في حماية 30 في المائة من أراضيها وحماية التنوع البيولوجي، لذا فإن الأمر لا يتعلق بمن يقوم بعمل أفضل".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بالمساحة المطلقة للعالم، نحتاج إلى جعل تلك الدول التسع الكبرى الأخرى في المراكز العشرة الأولى تقوم بدورها وتتقدم أيضًا".

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وتابع ترودو أن "كندا ستعمل مع الشعوب الأصلية كشركاء ضروريين، لأنهم يدركون مدى أهمية أن يكونوا حراسًا جيدين لهذه الأراضي وهذه المياه التي تدعمنا".

وأشار إلى أن الحكومة ستمضي قدمًا في خططها لزراعة ملياري شجرة، وحظر العديد من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وحماية الأراضي الرطبة، قائلًا إنه يريد تواصل الكنديين مرة أخرى مع طبيعتهم.

وذكرت الحكومة -في بيان- أن كندا "في وضع فريد" للمشاركة، لأنها تمتلك ثاني أكبر كتلة أرضية في العالم وخُمس المياه العذبة في العالم وأطول خط ساحلي في العالم، مُنَوِّهَةً بأن الخصائص الطبيعية لكندا تلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تغيُّر المناخ.

وقال وزير البيئة الكندي جوناثان ويلكينسون -في بيان- إن "توسيع المناطق المحمية أمر بالغ الأهمية، ليس فقط لوقف فقدان الطبيعة والتنوُّع البيولوجي، ولكن أيضًا لمكافحة تغيُّر المناخ والمساعدة في منع الأوبئة في المستقبل".

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