وزير الدفاع الأمريكي في جولة مغربية لبحث التهديدات الإرهابية

يتوجه وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بدءا من الأربعاء، إلى المغرب العربي في جولة يناقش فيها سبل تعزيز التعاون ضد التنظيمات الإرهابية.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يستهل إسبر جولته، غدا الأربعاء في تونس، حيث سيلتقي الرئيس قيس سعيد ونظيره التونسي إبراهيم البرتاجي، قبل أن يلقي خطابا في المقبرة العسكرية الأمريكية في قرطاج، التي يرقد بها العسكريون الأمريكيون الذين سقطوا في شمال أفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال مسؤول عسكري أمريكي إن زيارة إسبر إلى تونس تستهدف تعزيز العلاقات مع هذا الحليف في المنطقة ومناقشة التهديدات التي تشكّلها التنظيمات الإرهابية عليه، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي في القارة الأفريقية.

أما الخميس، فسيزور إسبر الجزائر العاصمة، حيث سيجري محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون، ومن المقرر أن يبحث الأول تعميق التعاون مع الجزائر حول قضايا الأمن الإقليمي الرئيسية، مثل التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية".

Advertisements

ويعتبر إسبر أول وزير دفاع أمريكي يزور الجزائر منذ دونالد رامسفيلد في فبراير 2006.

وينهي الوزير الأمريكي جولته المغاربية الجمعة في الرباط، حيث سيناقش سبل تعزيز العلاقات الوثيقة في المجال الأمني مع المغرب الذي يستضيف مناورات "الأسد الأفريقي" العسكرية التي تجري سنويًا بقيادة أفريكوم، والتي ألغيت هذا العام بسبب فيروس كورونا.

ولم يكشف المصدر ما إذا كان إسبر سيلتقي العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال زيارته أم لا.