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دولتان أوروبيتان تعلنان الطوارئ بسبب كورونا

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تستعد كل من التشيك وسلوفاكيا، لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، الأسبوع الجاري؛ لمواجهة فيروس المستجد "كوفيد-19".

وأعلنت مواقع إحصائيات "كوفيد-19" وصول الوفيات إلى أكثر من مليون حالة في العالم، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى للدول الأكثر وفاة بسبب الفيروس.

وكان نصيب الولايات المتحدة من الوفيات بسبب كورونا 20.7% من إجمالي الوفيات في العالم، وفي المرتبة الثانية جاءت البرازيل بنسبة 14.1%. 

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كما جاءت في المرتبة الثالثة الهند بنسبة 9.5% من إجمالي الوفيات، وخلفها المكسيك بنسبة 7.5% ، ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.1%.

وجاءت إيطاليا عقب ذلك بنسبة 3.4%، فيما جاءت بيرو بنسبة 3.1%، وخلفها جاءت فرنسا بنسبة 3%، ثم إسبانيا بنسبة 3% أيضا ثم إيران بنسبة 2.5%، وبقية دول العالم 29%.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفشٍّ جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وذلك وسط محاولات التوصل سريعا للقاح نهائي للفيروس، وذلك أملا في عودة الحياة لطبيعتها. 

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