الصحة الهندية تسجل 70 ألفا و589 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 6 ملايين و145 ألفا و292 حالة، وذلك عقب تسجيل 70 ألفا و589 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 96 ألفا و318 حالة، وذلك عقب تسجيل 776 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.