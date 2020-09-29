عاجل.. مصرع 3 أشخاص فى حرائق جديدة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

وقال قائد شرطة المقاطعة، إن حريق "زوج" فى شاستا، وحريق "جلاس" فى مقاطعتى "نابا وسونوما" اندلع على منطقة تبلغ مساحتها نحو 26 ألف فدان، وهو ما تبعه إصدار أوامر إخلاء جديدة لآلاف السكان.

وأدت الحرائق، التى اندلعت منذ أغسطس الماضى فى أنحاء الغرب الأمريكي، إلى وفاة 35 شخصا على الأقل، غالبيتهم فى ولايتى كاليفورنيا وأوريجون، ومنذ بداية العام، اندلع أكثر من 8100 حريق فى كاليفورنيا، حيث اندلعت الحرائق على أكثر من 3.7 مليون فدان، ودمرت الشهر الماضى نحو 7 آلاف مبنى.

وخسرت كاليفورنيا مساحات من الأراضى فى حرائق الغابات هذا الصيف أكثر من أى عام سابق مع اندلاع عشرات الحرائق كان الكثير منها بسبب عواصف رعدية كارثية.