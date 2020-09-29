وزير الدفاع الأمريكى يبدأ زيارة البلدان المغاربية غدا الأربعاء

ويستهل "إسبر" جولته الأولى إلى إفريقيا منذ توليه حقيبة الدفاع، الأربعاء، فى تونس، حيث يلتقى الرئيس قيس سعيّد ونظيره التونسى إبراهيم البرتاجي، قبل أن يلقى خطابا فى المقبرة العسكرية الأمريكية فى قرطاج، حيث يرقد العسكريون الأمريكيون الذين سقطوا فى شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية.

ويناقش وزير الدفاع الأمريكى سبل تعزيز التعاون ضدّ التنظيمات المتشددة، لا سيما مع الجزائر التى سيكون أول رئيس للبنتاغون يزورها منذ 15 عاما.

وقال مسؤول عسكرى أمريكى، إن الهدف من زيارة إسبر إلى تونس هو تعزيز العلاقات مع هذا الحليف "الكبير" فى المنطقة، ومناقشة التهديدات التى تشكّلها على هذا البلد التنظيمات المتطرفة، مثل تنظيمى داعش والقاعدة، بالإضافة إلى "عدم الاستقرار الإقليمى الذى تفاقمه الأنشطة الخبيثة للصين وروسيا فى القارة الإفريقية".

والخميس المقبل، يصل إسبر إلى الجزائر العاصمة، حيث سيجرى محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبّون، الذى يشغل أيضا منصبى قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع.

Advertisements

ووفقا للمصدر نفسه، فإن إسبر يعتزم "تعميق التعاون مع الجزائر حول قضايا الأمن الإقليمى الرئيسية، مثل التهديد الذى تشكله الجماعات المتطرفة".

ويزور المسؤولون العسكريون الأمريكيون باستمرار تونس والمغرب، اللتين يربطهما بالولايات المتحدة تعاون دفاعى راسخ، لكن إسبر سيكون أول وزير دفاع أمريكى يزور الجزائر منذ دونالد رامسفيلد فى فبراير 2006، وفقا لـ"سكاى نيوز".

وينهى الوزير الأمريكى جولته المغاربية الجمعة فى الرباط، حيث سيناقش سبل "تعزيز العلاقات الوثيقة أساساً" فى المجال الأمنى مع المغرب، الذى يستضيف مناورات "الأسد الإفريقى" العسكرية التى تجرى سنويا بقيادة أفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا). وألغيت هذه المناورات هذا العام بسبب جائحة كورونا.