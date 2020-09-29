سيناتور فرنسي: احتمال تشكيل هيكل للأمن الأوروبي مع روسيا يختلف عن الناتو

أعرب رئيس لجنة الشؤون الدولية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون اليوم /الثلاثاء/ عن ثقته باحتمال تشكيل بلاده هيكلا أمنيا أوروبيا جديدا مع روسيا، يختلف عن الناتو.
وقال كامبون -في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الروسية أوردتها قناة "روسيا اليوم"- "إنني أؤمن حقا بذلك، حيث تم تأكيد هذه الإمكانية في تقريرنا، وتمت تسميتها كأولوية من قبل إيمانويل ماكرون في قمة بريغانكون، التي خصصت لهذا الموضوع".
وأضاف كامبون أن هناك رغبة دائمة في التعاون على مستوى مجلس الاتحاد الروسي ومجلس الشيوخ الفرنسي مع موسكو، موضحا أنه "بالتعاون مع رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف وفريقه، قمنا بعمل رائع للشرح بالتفصيل جميع جوانب التعاون الروسي الفرنسي وسبل تنفيذه"، متوقعا أن يزور ماكرون روسيا فور رفع القيود المرتبطة بوباء فيروس كورونا.
يذكر أن في يونيو 2020، قدم عضوان في مجلسي الشيوخ الروسي والفرنسي، تقريرا مشتركا حول العلاقات الثنائية إلى رئيسي المجلسين، فالنتينا ماتفينكو وجيرارد لاريشر، عن طريق التداول بالفيديو، ووصف لاريشر الوثيقة بأنها فريدة من نوعها، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد هو المؤسسة الوحيدة التي حاول معها مجلس الشيوخ الفرنسي إعداد تقرير مشترك، مشددا على أن "الهدف من هذا التقرير ليس أن يبقى حبرا على ورق. بل ينبغي أن يشجع العمل والتقدم ويثير التطور من خلال إشارات حسن النية والإشارات القائمة على المعاملة بالمثل".
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