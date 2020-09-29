أذربيجان وأرمينيا تؤكدان استمرار المعارك في قره باغ

أعلنت أذربيجان وأرمينيا اليوم /الثلاثاء/ استمرار المعارك على عدة محاور من خط التماس في إقليم قرة باغ.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية -في بيان حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/- إن "القوات الأرمنية حاولت استعادة المناطق التي خسرتها لكن الجيش الأذربيجاني تصدى لهذه المحاولات وأجبر القوات الأرمنية على التراجع".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن "معارك متفاوتة الشدة مستمرة"، مضيفة أن الوحدات الأرمنية صدت هجمات القوات الأذربيجانية في عدة مناطق من خط التماس.

وكانت الاشتباكات المسلحة بين الطرفين قد اندلعت صباح /الأحد/ الماضي في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عامًا، حيث نشب النزاع في قره باغ عام 1988 على خلفية إعلان الإقليم -الذي كان يتمتع بحكم ذاتي- انفصاله عن جمهورية أذربيجان السوفيتية، وفي عام 1991، أعلن السكان الأرمن للإقليم من طرف واحد قيام جمهورية قره باغ المستقلة.