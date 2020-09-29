إسرائيل تتخطى أمريكا فى وفيات كورونا.. والصحة: الفيروس ينتشر بكثافة رغم الإغلاق

قال نائب وزير الصحة، يوآف كيش، إن الوزارة اشترت مئات الأجهزة لدفع مسألة الفحص السريع لجهة إظهار النتائج في غضون 15 دقيقة والهدف هو إجراء 20000 اختبار سريع إضافي.

وتواصل الأرقام المرعبة لانتشار فيروس كورونا في إسرائيل تؤرق الجميع من مسؤولين ومواطنين رغم القيود المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية منذ نحو أسبوعين على الحياة العامة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1121 إصابة جديدة، فيما سجلت منذ منتصف الليل حتى الساعة الثامنة من صباح اليوم الثلاثاء 143 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات النشطة إلى 65025 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 233554، وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في البلاد إلى 1507 حالات وفاة، بتسجيل 24 حالة وفاة امس الإثنين.

وقال تقرير اسرائيلي، أنه ولأول مرة تتفوق إسرائيل على الولايات المتحدة بعدد وفيات كورونا اليومية مقارنة بعدد السكان.

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وقالت الوزارة، ان عدد الذي تعافوا من هؤلاء المصابين قد بلغ حتى الآن 165,191 مصابا فيما تعتبر حالة 772 مصابا خطيرة ومن بينهم 209 مصابين بلغوا حد الاستعانة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوصف حالة 290 من المصابين بأنها متوسطة فيما يعتبر بقية المصابين بحالة طفيفة، غير انهم يحملون الفيروس.

هذا وقد بلغ عدد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا منذ بداية الجائحة حتى الآن 1507 أشخاص، وذلك وفقا لإحصائية نشرتها وزارة الصحة.

هذا وفرضت السلطات الإسرائيلية منذ نحو عشرة أيام قيودا صارمة على الحياة العامة بهدف الحد من انتشار الفيروس ولكن نتائج هذه القيود لم تظهر كما يتوخاها المسؤولون حتى الآن.