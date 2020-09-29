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تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس في الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي خلال الـ24 ساعة الماضية، قياسا بـ21 حالة سجلت أمس.

 

وكشفت اللجنة الوطنة للصحة في الصين، أن جميع الحالات الجديدة وافدة،مشيرة إلى ارتفاع عدد المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، ولا يتم احتسابهم كحالات مؤكدة في الصين، إلى 26 من 14 في اليوم السابق.

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وأعلنت اللجنة الصينية، أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ 85384 حالة، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

 

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