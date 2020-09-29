بأيدي مهندسيها.. الإمارات تطلق مشروعا جديدا لاستكشاف القمر

أعلن حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إطلاق مشروع إمارتي جديد لاستكشاف القمر.

وقال بن راشد في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "إن المشروع سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها".

وأضاف: "اطلقنا على المستكشف القمري اسم "راشد" تيمنًا بباني نهضة دبي.. والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة".

Advertisements

وتابع قوله إن الإمارات ستكون الدولة الرابعة عالميًا التي تشارك في مهام استكشاف القمر والأولى عربيا، لافتا إلى أن المستكشف القمري سيرسل بيانات وصور لأول مرة عن مناطق قمرية جديدة سيتم مشاركتها مع كافة المراكز البحثية محليًا وعالميًا.

وأشار إلى أن المشاركة في استكشاف القمر جزء من استراتيجية الإمارات للفضاء، وذلك لبناء إمكانات معرفية جديدة للدولة وبناء كوادر تخصصية والارتقاء بالبيئة العلمية والتقنية والبحثية في بلادنا.

ولفت إلى أنه سيتم بناء المستكشف القمري 100٪ على أرض الإمارات وبأيدي مهندسيها.