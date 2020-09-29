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ميركل تدعو لوقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعلن رئيس أذربيجان، إلهام علييف، اليوم الاثنين، مقتل 10 مدنيين جراء قصف أرميني؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد علييف، أن أرمينيا هي من بادرت بالهجوم ومن ثمّ قام الجيش الآذاري بشن هجوم مضاد ناجح دفاعا عن النفس، مشيرا إلى أن حل أزمة إقليم ناجورنو كاراباخ سيكون وفق القانون الدولي ووحدة أراضي أذربيجان.

وأشارت أذربيجان إلى أن العملية العسكرية مستمرة منذ الصباح للسيطرة على منطقة "فضولي".

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وأعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أذربيجان قصفًا جويًا على حافلة ركاب مدنية بمدينة فاردينس.

ووفقًا لـ"العربية"، أسفر هذا القصف بالطائرة المسيرة الآذارية، عن اشتعال النيران في حافلة الركاب.

وأشارت إلى أن القوات الآذارية فتحت النار على حامية في المدينة أيضا.

وأعلن علييف، أمس الاثنين، تعبئة عسكرية جزئية في البلاد، في ثاني يوم من الاشتباكات بين الجيش الأذربيجاني والقوات الأرمينية في إقليم كارا باخ. 

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