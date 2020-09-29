قتل 5 أشخاص، الثلاثاء، من بينهم تاجر خردة، بينما كان يحاول تفكيك قذيفة هاون قديمة في شمال غربي باكستان.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة شخص سادس، وتسبب في إلحاق أضرارا أيضا بمتاجر قريبة. وتحاول الشرطة تحديد هوية من باع قذيفة الهاون لتاجر الخردة أو كيف وصلت إلى هناك.
وقال ضابط الشرطة، نجم الحسن، إن الشرطة ستشرع في البحث عن أي ذخيرة غير منفجرة في ناوشيرا، المدينة الواقعة بإقليم خيبر بختونخوا على الحدود مع أفغانستان.
وكانت هذه المناطق القبلية مسرحا لعمليات عسكرية ضد مسلحين في السنوات الماضية.
ولا تزال قذائف الهاون والألغام الأرضية المتروكة من حقبة الاتحاد السوفياتي موجودة في بعض المناطق شمال غرب باكستان، مما يتسبب في وقوع مثل هذه الحوادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاول تفكيك قذيفة هاون.. فقتل 5 أشخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.