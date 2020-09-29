عاجل.. قصف أذربيجانى يدمر راجمة صواريخ أرمينية ويقتل ضابطا

واندلعت صباح الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية بإقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وأكدت وزارة الخارجية الأرمينية، أمس الإثنين، أن خبراء عسكريين أتراك يقاتلون جنبا إلى جنب مع أذربيجان فى منطقة قره باغ.