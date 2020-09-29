اليونان تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية ثانية فى جزيرة كريت

ووفق وسائل إعلام دولية وعربية، فإن الحكومة اليونانية أعلنت هذا التحركٍ العسكرى الجديد لردع تركيا، حيث نشرت الحكومة اليونانية، قواتٍ عسكرية لها فى جزر بحر إيجه، رداً على نشر تركيا قوات لها فى الساحل، بحيث تبقى القوتان فى موازة بعضهما البعض.
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