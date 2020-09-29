ميركل تدعو إلى الوقف الفورى لإطلاق النار فى إقليم ناجورنى كاراباخ

واندلعت صباح الأحد، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية بإقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما. وأفادت تقارير بمقتل العشرات على الأقل فى القتال، بين الدولتين اللتين كانتا ضمن جمهوريات الاتحاد السوفيتي، على منطقة ناجورنى كراباخ المتنازع عليها.

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