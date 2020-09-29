تحالف المعارضة يتقدم .. حزب أردوغان يفقد شعبيته بسبب سياساته الفاشلة

فقد تحالف الجمهور الحاكم في تركيا شعبيته خلال الفترة الماضية، بفعل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الفاشلة، حيث تفوق تحالف الشعب المعارض على تحالف "الجمهور" الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية.

وأجرت مؤسسة ماك (MAK) للخدمات الاستشارية، استطلاع رأي خلال الشهر الجاري توصلت فيه إلى تفوق تحالف المعارضة على التحالف الحاكم.

وأكد المشاركون على تصويتهم لتحالف المعارضة المكون من حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب الخير والسعادة بنسبة 45%، فيما أعلن 42% تصويتهم إلى تحالف الحكومة.

وكثفت تركيا في الفترة الماضية جهودها في كيفية الاعتداء على الجار وفرض سلطتها بالقوة العسكرية على باقي الدول المحيطة بها، ما أدى إلى هشاشة الاقتصاد الداخلي بها وزيادة الدين الخارجي لها.

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و حسب ما نشر في صحيفة "زمان" التركية، فإن عدد حالات الانتحار في تركيا زادت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة بسبب السياسات الفاشلة التي يتبعها اردوغان في التعامل مع المواطنين والخدمات الطبية والصحية السيئة التي تعاني منها المستشفيات.

نشرت الصحيفة دراسة جديدة توضح إرتفاع مؤشرات الإنتحار في تركيا حيث وصلت إلى 800 ألف حالة انتحار سنويًا، وأن 79 % من إجمالي الحالات من المواطنين الفقراء في تركيا، من المواطنين الاتراك الذين لم يجدوا طريقا لإنهاء حياتهم سوى الانتحار والهروب من ذلك الواقع المؤلم الذي تعيشه تركيا ، فبرغم من حروبها العسكرية فإنها منهارة داخليا اقتصاديا واجتماعيا.

وفقا لآخر تقرير من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني فإن تركيا تراجعت بشكل سلبي للغاية في الفترة الأخيرة، وخاصة بسبب الإغلاق في فترة انتشار فيروس كورونا ،الذي أدى إنهيار الاقتصاد التركي والضغط على المواطنين ودفعهم إلى الإنتحار.