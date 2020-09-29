بومبيو يبحث مع وزير خارجية السعودية اتفاقات السلام مع إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه بحث هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحات، معاهدات السلام التي تم توقيعها بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل.



وغرّد بومبيو عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "من الجيد التحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.. بحثنا اتفاقات إبراهيم، وشكرته على سعي السعودية لدفع السلام في جنوب اليمن.. واتطلع إلى حوار استراتيجي مثمر في أكتوبر المقبل".



تغريدة وزير الخارجية الأمريكي تأتي بعد يومين من إشارة وكالة الأنباء السعودية إلى اتصال الوزيرين وبحثهما العلاقات الثانئية والاستراتيجية بين البلدين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.

والثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، شهدت الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، مراسم توقيع السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Advertisements

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عامًا، حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وبومبيو هو أحد الداعمين لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وواحد من منفذي سياسات الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط، منذ أن حل خلفًا لريكس تيلرسون الذي أقيل من منصبه في مارس 2018.

وأصبح مايك بومبيو في 2 مايو 2018، وزيرًا للخارجية الأمريكية بعد أن أدى اليمين الدستورية في مقر الوزارة بواشنطن بحضور الرئيس دونالد ترامب.