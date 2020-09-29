بومبيو من اليونان: واشنطن تسعى لحل أزمة أذربيجان وأرمينيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو،اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تعمل من أجل العودة للمفاوضات بأسرع وقت في أزمة أذربيجان وأرمينيا بشأن ناجورنو كاراباخ.

ووفقا لـ "العربية"، قال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني في جزيرة كريت، إن واشنطن تعمل على تعزيز العلاقات العسكرية مع أوروبا واليونان، مؤكدا أن الولايات المتحدة تأمل في التعاون مع دول المتوسط بخصوص الطاقة.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلاده المباحثات بين اليونان وتركيا لحل نزاع شرق المتوسط".

وزار وزير الخارجية الأمريكي قاعدة بحرية أمريكية في خليج سودا بجزيرة كريت بجنوب اليونان، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني في اليوم الثاني من رحلته إلى البلاد.

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وبدأ بومبيو جولته الإقليمية التي استمرت خمسة أيام في مدينة سالونيك شمال اليونان، حيث التقى بوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وناقش قضايا من بينها التصعيد الحاد الأخير في التوتر بين اليونان وتركيا في شرق البحر المتوسط.

قال بومبيو إن واشنطن ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة لمحاولة تهدئة النزاع المضطرب بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة بين الجارتين وحلفاء الناتو.

قال البلدان في بيان مشترك بعد الاجتماع، أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة واليونان 'كررتا تفانيهما في تعزيز تعاونهما الوثيق كحلفاء في الناتو ، باستخدام جميع الوسائل المناسبة المتاحة لهم ، من أجل حماية الاستقرار والأمن في المنطقة الأوسع'. في ثيسالونيكي.