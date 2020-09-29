بواقع رحلتين أسبوعيا.. الطيران العُماني يبدأ تسيير رحلاته للقاهرة اعتبارا من الخميس

أعلن الطيران العُماني عن تسيير رحلاته إلى مدينة القاهرة اعتبارًا من بعد غد، الخميس، بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وأوضح الطيران العُماني - الناقل الوطني للسلطنة - في بيان له، أن رحلات الذهاب بين مسقط والقاهرة ستكون أيام السبت والأربعاء، أما رحلات الإياب من القاهرة إلى مسقط فستكون أيام السبت والخميس على أن يسري جدول هذه الرحلات خلال الفترة من 1 وحتى 24 من شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن وجهته إلى القاهرة تعد واحدة من الوجهات الثلاث الأفريقية التي يسيّر إليها رحلاته التجارية المجدولة خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أنه سيتم على حد سواء ربط مسقط بزنجبار ودار السلام بجمهورية تنزانيا بواقع رحلتين أسبوعيًا.

وأكد الطيران العُماني التزامه بتطبيق برنامج سلامة شامل ومكثف قبل وخلال وبعد جميع رحلاته لضمان تجربة سفر آمنة ومطمئنة للمسافرين على متنه، وسيقوم بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي خلال مرحلة الصعود والهبوط من الطائرة، وسيرتدي جميع أفراد الأطقم الجوية الأردية الطبية الواقية إلى جانب تقديم خدمات ضيافة معدلة لضمان السلامة، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى التي تضمن سلامة الضيوف المسافرين والأطقم الجوية في جميع الأوقات.