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حقيقة القضاء على فوج أرمني في إقليم قره باغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة القضاء على فوج أرمني في إقليم قره باغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت أنباء، أن وزارة الدفاع الأذربيجانية قضت بشكل كامل على الفوج الآلي الثالث "مارتوني" التابع للقوات الأرمنية، والمتمركز في محافظة خوجاوند في إقليم قره باغ.

 

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية واقف دركاهلي، أن "العدو تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية، وتم دحر الفوج بشكل كامل".

 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن "قيادة الجيش المعادي ناشدت الجميع تقديم وسائل نقل لإجلاء القتلى والجرحى".

 

ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية نبأ تدمير فوج "مارتوني"، قائلًا: "هذا مناف الواقع".

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية، أن مجرد الحديث عن "التدمير الكامل لوحدة عسكرية يدل على مستوى منخفض من المعرفة. هذا الأمر لم يحدث ولا يمكن أن يحدث".

 

كما نفى هوفانيسيان المعلومات التي نشرتها أذربيجان اليوم عن مقتل ضابط أرمني رفيع المستوى.

 

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الدفاع الأذربيجانية أن قواتها شنت هجوما على محور مدينة فضولي الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها.

 

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