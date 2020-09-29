إسرائيل تعلن تسليم طائرات F-35 للإمارات مقابل 10 مليارات دولار تعويضات أمريكية لتل أبيب

أكدت موقع القناة الـ12 بالتلفزيون الإسرائيلي أنه خلال عدة أسابيع، حتى شهر نوفمبر، سيجرى التوقيع على صفقة بين الولايات المتحدة والإمارات لبيع طائرات F-35.

وبحسب الموقع، الذي اعتمد على مصادر أمنية وسياسية رفيعة المستوى في تل أبيب، فهناك إدراك في إسرائيل أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على اتفاقيات إضافية مع دول عربية أخرى، ولذلك تحاول الدولة العبرية تقليص أو تقليل جودة السلاح الذي سيباع، وبالمقابل، تحضر لائحة التعويض التي ستحصل عليها من الأمريكيين في أعقاب توقيع الاتفاق.

وعاد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، من زيارة لواشنطن، حيث حاول هناك العمل للحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل، إذ أن هناك محاولة من جهة إسرائيل للتأثير على الاتفاق بين الأمريكيين والإماراتيين، لفهم ماذا سيباع لهم بالتحديد، أيّ منظومات ومكونات ستكون في الطائرة المتقدمة؟ ومتى ستصل إلى سلاح الجو الإماراتي؟، وشددت المصادر على أن التقدير في إسرائيل هو أن هذه الطائرات ستصل إلى الإمارات فقط بعد فترة لا تقل عن الخمس سنوات.

وأوضحت المصادر، كما أفاد التلفزيون العبري، أن إسرائيل تعمل على أن تباع للإمارات طائرة اقل بشكل نسبي مقارنة مع طائرة F-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتين والتي جرى بيعها لإسرائيل، وتابعت المصادر عينها قائلةً إن تل أبيب أمام عهد جديد من المتوقع فيه أن تطبع العلاقات مع عدة دول في المنطقة، فبعد الإمارات والبحرين سينضم على ما يبدو السودان وعمان وتشاد، وربما السعودية، وهناك مسعى كبير لترامب لإنهاء اللائحة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم.

وتابع التلفزيون الإسرائيلي أنّه في الدولة العبرية يدركون جيدًا أن ضغط ترامب للوصول إلى إنجازات سياسية قد يقوده إلى ضمان صفقات سلاح متقدمة لهذه الدول، التي من ناحيتها ترى بذلك فرصة كبيرة لاعتراف دولي وإمكانية التسلح بالسلاح الأفضل في العالم، لافتا إلى أن هذه الخطوات تنتج سباق تسلح إقليمي سيكون له تداعيات على إسرائيل، بشكل أقل على المدى القصير، وأكثر على المدى البعيد.