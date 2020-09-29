يحدث فى الكويت.. رئيسا الحكومة ومجلس الأمة يغادران جلسة منعقدة فجأة

فى تحرك مفاجئ غير متوقع غادر رئيس الحكومة الكويتية، ورئيس مجلس الأمة الكويتى قاعة المجلس أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة نائب أمير الكويت وولى العهد الشيخ نواف الأحمد دون ذكر السبب.

وحسب ما أفاد النائب الكويتى صالح عاشور للقبس الكويتية فى تغريدة له أن كلًا من رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، غادرا قاعة مجلس الأمة، أثناء انعقاد الجلسة.

وأضاف عاشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «غادر رئيس الحكومة، ورئيس المجلس قاعة مجلس الامة أثناء انعقاد الجلسة لمقابلة سمو نائب الأمير».

وعقب تداول الأنباء حول ما حدث بقاعة المجلس، انهالت التغريدات التى شابها العديد من التساؤلات حول صحة أمير الكويت على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، داعية أن يحفظ الله أمير الكويت ويديم الأمن والإستقرار على البلاد.