عقاب ينتظر تركيا.. نقل قاعدة إنجرليك لليونان خيار أمريكا بعد انتهاكات أردوغان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثهما إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بجزيرة كريت، في ضربة قاصمة لـ تركيا التي تضم قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن واشنطن تدرس نقل قاعدتها العسكرية الرئيسية منها، في مؤشر على نفاد صبر واشنطن بعد استفزازات أنقرة وانتهاكاتها الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.

وأكد وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، الثلاثاء، عزم أثينا الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت.

وستكون هذه القاعدة إلى جانب أخرى في خليج سودا بالجزيرة التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكان السيناتور عن ولاية ويسكونسين رون جونسون، قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية نقل قواتها من قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا إلى جزيرة يونانية، بسبب السياسات "المقلقة" التي تتبعها أنقرة.

وأضاف جونسون في تصريحات لمجلة "واشنطن إكسماينر": "لا نعرف ماذا سيحصل لإنجرليك. نأمل في الأفضل لكن علينا وضع خطة للسيناريو الأسوأ".

وأشار: "لا أعتقد أننا نرغب في التغيير الاستراتيجي، لكن علينا انطلاقا من موقف دفاعي النظر إلى واقع الوضع، وهو أن المسار الذي يتبعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليس جيدا".

وأقر السيناتور بأن الولايات المتحدة تنظر إلى اليونان كبديل لنقل القوات المتواجدة في إنجرليك إليها، قائلا إن النهج "المؤسف" الذي يسلكه أردوغان يدفع واشنطن إلى تعزيز تعاونها العسكري مع اليونان، وخاصة في ما يتعلق بالتواجد العسكري الأمريكي في القاعدة البحرية بخليج سودا في جزيرة كريت.

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ومن جانبها، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن واشنطن تدرس نقل قواتها من قاعدة إنجرليك في تركيا إلى جزيرة كريت اليونانية ، من أجل معاقبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب أفعاله.

وكشفت الصحيفة، أمس الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيدرس خلال زيارته الرسمية لليونان، مقترحات لنقل المعدات الحربية والقوات من قاعدة إنجرليك إلى جزيرة كريت، كجزء من سياسة واشنطن الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تواجد القوات العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من المراقبين اعتبروا زيارة بومبيو مؤشرا على أن "صبر واشنطن على تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوشك على النفاد".

ونقلت الصحيفة عن محلل عسكري يوناني قوله إنه لم يتضح الآن ما إذا كانت واشنطن ستتمكن من نقل كافة وسائلها من قاعدة إنجرليك بما في ذلك أسلحتها النووية.

وأضاف: "إذا نقلت الولايات المتحدة قاعدتها إلى اليونان، فمن المحتمل أن يكون لذلك تأثير كبير على العلاقات بين أنقرة وواشنطن، حيث أن الأولى متورطة بالفعل في خلاف دبلوماسي مع العديد من الدول، بما في ذلك اليونان وقبرص".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أجرى اليوم، جولة في قاعدة بحرية أمريكية في خليج سودا بجزيرة كريت جنوب اليونان، وأكد من هناك أن واشنطن ستستخدم نفوذها الدبلوماسي والعسكري في المنطقة لمحاولة تهدئة النزاع المضطرب بشأن الحدود البحرية، وحقوق التنقيب عن الطاقة بين الجارتين وحليفتي الناتو.