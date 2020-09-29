الإمارات تدين محاولة خلية إرهابية تنفيذ عمليات في السعودية

أعربت الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تنفيذ عمليات تخريبية في السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، بـ"يقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية السعودية، وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية". كما جددت الوزارة :موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها".

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