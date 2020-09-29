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روسيا تطالب تركيا بالعمل على وقف إطلاق النار فى قره باغ

0 نشر
بسنت فاروق 2020-09-29 13:27 0 تبليغ

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وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت صباح الأحد، على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمينية بإقليم قره باغ والمناطق المتاخمة له فى أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عاما.

وعملت تركيا على إشعال الصراع بين البلدين بمساندة أذربيجان ضد أرمينيا، وأطلق أردوغان تصريحات عدائية محرضًا على العنف ضد أرمينيا، وكشفت التقارير أن تركيا تنقل مرتزقة أجانب لدعم أذربيجان فى محاربة جارتها.

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