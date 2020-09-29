الإمارات تسجل نحو 1000 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء أكثر من 98,412 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" والمخالطين لهم وعزلهم، وساهم ذلك في الكشف عن 995 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الصحة الإماراتية، أن الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المستجد تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 93,090 حالة.

كما أعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح بذلك عدد الوفيات 416 حالة.

وأضافت الصحة الإماراتية أنه تم شفاء 1,076 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 82,538 حالة.