لا أحد فوق القانون.. حرمان وزيرة الدفاع فى جنوب أفريقيا من راتبها لهذا السبب

واتهم الرئيس الوزيرة بـ "إساءة استغلال موارد الدولة"، واصفا تصرف الوزيرة بأنه "خطأ فى التقدير" و"عدم تصرف في مصلحة الحكم الرشيد"، كما انتقدها معارضو النظام بشدة.
من جانبها، أكدت الوزيرة أنها كانت في "مهمة رسمية ونقلت الركاب الآخرين معها".
لم تكن وزيرة الدفاع هى الأولي فى جنوب أفريقيا التى تتعرض لعقاب من قبل الرئيس سيرايل رامافوزا، فقد تم تطبيق الجزاءات فى أبريل الماضي على وزيرة الاتصالات ستيلا ندبيني إبراهامز والتى تم منحها آنذاك "إجازة خاصة" لمدة شهرين وخصم شهر من راتبها لانتهاكها ضوابط العزل الصحي العام بأنحاء البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد وتناولها الغداء مع مسئول سابق.
وهذا القرار الذي أصدره رامافوزا وقتها جاء نتيجة انتشار صورة للوزيرة على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الغداء، الأمر الذى أثار غضب المواطنين، الذين التزموا بفترة العزل فى منازلهم لمدة 21 يوما بدأت في 27 مارس لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت كوسيلا ديكو، المتحدثة باسم رامافوزا آنذاك: "يؤمن الرئيس بأنه لا أحد فوق القانون، بما في ذلك الوزراء. يقول إنه لا يجب أن يقوض أحدنا الجهود الوطنية لإنقاذ الأرواح في هذا الوضع شديد الخطورة".
فيما قدمت الوزيرة اعتذارها في تسجيل مصور نشر على "تويتر"، وقالت: "أود أن أعبر عن أسفي للمجتمع بأكمله لانتهاكي ضوابط العزل العام التي وضعت لمكافحة انتشار كوفيد-19.. ونادمة على ما حدث، وأقدم كامل اعتذاري".
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