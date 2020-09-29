وزير الاقتصاد الإسرائيلي يشكل فريقا لإعداد اتفاق تعاون صناعي مع الإمارات

قرر وزير الاقتصاد والصناعة الاسرائيلي عمير بيرتس ونظيره الإماراتي سلطان الجابر اليوم الثلاثاء تشكيل فريق مشترك لتوقيع اتفاق تعاون صناعي خلال ثلاثة أسابيع. وحسب موقع "والاه" قال الجابر "إن التعاون سيكون في مشاريع الطاقة والتكرير إلى جانب مجالات أخرى". Advertisements وقال بيرتس إن "أزمة كورونا العالمية تخلق تحديات جديدة بحيث يكون التعاون بيننا مهما وذا مغزى". ودعا بيرتس نظيره الإماراتي إلى الوصول إلى إسرائيل والتوقيع على الاتفاقية.

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