ضربت عاصفة من البرد، مدينة إسطنبول التركية، وعدد من المدن الأخرى، ما أغرق الشوارع.
وتسببت العاصفة المفاجئة في حالة شلل بشوارع مدينة اسطنبول التركية، وعدد من المدن التركية الأخرى.
وتشهد تركيا حالة من الانهيار في كافة المجالات، وذلك بسبب سياسات رئيسها رجب أردوغان الفاشلة والمستمرة منذ سنوات.
وتحالف الجمهور الحاكم في تركيا شعبيته خلال الفترة الماضية، بفعل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الفاشلة، حيث تفوق تحالف الشعب المعارض على تحالف "الجمهور" الذي يضم حزب العدالة والتنمية والحركة القومية.
وأجرت مؤسسة ماك (MAK) للخدمات الاستشارية، استطلاع رأي خلال الشهر الجاري توصلت فيه إلى تفوق تحالف المعارضة على التحالف الحاكم.
وأكد المشاركون على تصويتهم لتحالف المعارضة المكون من حزب الشعب الجمهوري المعارض وحزب الخير والسعادة بنسبة 45%، فيما أعلن 42% تصويتهم إلى تحالف الحكومة.
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