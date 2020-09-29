خلال مراسم تأبين قتلى حرب أكتوبر.. وزير الدفاع الإسرائيلي: لم نكن مستعدين لكورونا

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الجيش الاسرائيلي بيني جانتس، إن إسرائيل لم تكن مستعدة لحرب كورونا.
وأضاف جانتس في مراسم "تأبين قتلى حرب أكتوبر": "نواجه هذه الأيام حربًا في ساحة معركة مختلفة تمامًا، علينا أن نعترف بصراحة هذه المرة أننا لم نكن مستعدين، نظام الرعاية الصحية كان مفقودًا".
وتابع: "امتيازنا على مر السنين، لم نستغله بشكل صحيح وهذه المرة أيضًا، والثمن الذي سندفعه من حياة شعبنا كبير للغاية".
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