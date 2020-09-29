بومبيو: ندعم المحادثات بين تركيا واليونان لحل الأزمة فى شرق المتوسط

جاء ذلك فى أعقاب اجتماع مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس بجزيرة كريت، حيث يقوم بومبيو بزيارة لليونان تستغرق يومين مع احتدام التوترات فى المنطقة حول موارد الطاقة.

واتفقت اليونان وتركيا، البلدان العضوان فى حلف شمال الأطلسى اللذان يختلفان حول مجموعة من القضايا، على استئناف المحادثات.

وقال بومبيو فى هذا الشأن: "يحدونا الأمل فى أن تتواصل هذه المحادثات بطريقة جادة".

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وفيما يخص العلاقات الأمريكية اليونانية، أكد بومبيو على قوتها، مضيفا "نسعى لتطوير التعاون العسكرى مع اليونان".