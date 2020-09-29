بومبيو: ندعم بقوة الحوار بين اليونان وتركيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء، في أعقاب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بجزيرة كريت، إن الولايات المتحدة تدعم بقوة الحوار بين اليونان وتركيا.
ويجري بومبيو زيارة لليونان تستغرق يومين مع احتدام التوترات في المنطقة حول موارد الطاقة.
واتفقت اليونان وتركيا، البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي اللذان يختلفان حول مجموعة من القضايا، على استئناف المحادثات الاستكشافية حول مطالب السيادة البحرية المتعارضة بينهما بعد أسابيع من القلق والتوتر.
وأضاف بومبيو ”يحدونا الأمل في أن تتواصل هذه المحادثات بطريقة جادة“.
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