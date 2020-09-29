اليونان تهدد: سنفرض عقوبات على تركيا في حال استمرار أعمالها الاستفزازية

أعلنت اليونان، اليوم الثلاثاء، عن فرض عقوبات على تركيا في حالة استمرار استفزازتها في شرق المتوسط.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في إقليم قره باغ.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية، قال أوغلو: "نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها".

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وأضاف أن "الحل الوحيد لمشكلة قره باغ المحتل يكمن بانسحاب أرمينيا ولا يمكن التسوية دون ذلك".

كان رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بحث في اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الوضع في قره باغ، داعيا إياها للضغط على تركيا للكف عن تدخلها.

ومنذ بدء الصراع بين أذريبجان وأرمينيا، وأعلنت تركيا تضامنها ودعمها للأولى، وأفادت تقارير بأن أنقرة أرسلت مرتزقة سوريين إلى أذربيجان، لتبدأ صفحة أخرى في حربها مع أرمينيا.