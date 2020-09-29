حرب التهديدات تشتعل في كاراباخ.. أذربيجان تهاجم مدينة أرمينية وصواريخ إس-300 في طريقها لـ الإقليم

قالت أرمينيا، اليوم الثلاثاء، إن أذربيجان هاجمت مدينة أرمينية باستخدام مسيرة تركية أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين.
ووفقا لـ "العربية"، هددت أرمينيا بالرد عسكريا على هجوم الأذربيجاني على المدينة.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت أذربيجان نجاح عملية عسكرية أصابت فوجا بجيش أرمينيا.
وأشارت أذربيجان إلى أن أرمينيا تحرك منظومة الدفاع الجوي أس - 300؛ محذرة من أن قواتها ستدمر منظومات الصواريخ الأرمنية التي يتم نقلها باتجاه إقليم كاراباخ.
وقبل قليل، ددت وزارة الدفاع الأرمينية باستخدام أسلحة ذات تدمير واسع النطاق في حربها ضد أذربيجان في كاراباخ.
وجاء ذلك بعدما نفذت أذربيجان قصفا استهدف راجمة صواريخ أرمينية مما أدى إلى تدميرها ومقتل أحد القادة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أذربيجان قصفًا جويًا على حافلة ركاب مدنية بمدينة فاردينس.
وأسفر هذا القصف بالطائرة المسيرة الأذربيجانية، عن اشتعال النيران في حافلة الركاب.
وقالت شومان ستيبيان، السكرتيرة الصحفية للوزارة: "وزارة الدفاع تحذر من أن القوات المسلحة الأرمنية مضطرة لاستخدام وسائل تدمير ومعدات عسكرية ذات تأثير ناري واسع النطاق للقضاء على القوات والمعدات العسكرية على مساحات شاسعة".
وأوضحت المسئولة أن هذا الأمر يرجع إلى حقيقة أن القوات الأذربيجانية تستخدم أنظمة راجمات صواريخ ثقيلة ومدفعية من العيار الثقيل وقاذفات صواريخ "سميرتش"، مما "يغير منطق وحجم الأعمال القتالية ويأخذها إلى مستوى جديد".
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