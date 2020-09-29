بعد دعمها لـ أذربيجان.. روسيا تهاجم تركيا : تصب الزيت على النار

وجهت روسيا، اليوم الثلاثاء، انتقادا ضمنيا لتركيا، في أعقاب تصريحات أنقرة الأخيرة الداعمة لأذربيجان.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها، قال الكرملين إن التصريحات بدعم عسكري في ناجورنو كارباخ يصب الزيت على النار.

كما اعتمد مجلس الدوما الروسي، في جلسته الدورية اليوم، بيانا حول الوضع في كاراباخ، دعا فيه أذربيجان وأرمينيا، إلى العودة للمفاوضات.

وقال المكتب الصحفي لمجلس الدوما "البرلمان": "دعا نواب مجلس الدوما كافة الأطراف في كاراباخ، إلى العودة إلى عملية التفاوض في أسرع وقت. وأعلن مجلس الدوما استعداده لتقديم مساعدة الوساطة، في استقرار الوضع"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

كما أعرب مجلس الدوما، عن قلقه إزاء التصعيد الحاد للنزاع وسقوط عدد كبير من الضحايا، ودان استخدام الأطراف للقوة المسلحة.

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واندلعت صباح يوم الأحد الماضي، اشتبكات عنيفة في قره باغ بين الجيش الأرمني والقوات المحلية من جهة، والجيش الأذربيجاني من جهة، وسط اتهامات متبادلة بالتسبب في جولة جديدة من القتال.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الكرملين الروسي، أن تصريحات تركيا عن تقديم دعم عسكري إلى أحد أطراف النزاع في بكاراباخ، يؤجج الموقف.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، عن استعداد بلاده لتقديم دعم عسكري لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في إقليم قره باغ.

ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام تركية، قال أوغلو: "نقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات، نريد حل هذه المسألة من جذورها".

وأضاف أن "الحل الوحيد لمشكلة قره باغ المحتل يكمن بانسحاب أرمينيا ولا يمكن التسوية دون ذلك".