نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الادعاء الفرنسي يكشف تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم الطعن في باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الادعاء الفرنسي، أن منفذ هجوم الطعن في العاصمة باريس، أراد دخول مقر صحيفة شارلي إبدو وإشعال النار فيه، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد أفاد مصدر قضائي فرنسي، بأن قوات الأمن اعتقلت 5 مشبوهين بضلوعهم في الهجوم الذي وقع قرب مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في العاصمة باريس صباح اليوم.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت المشتبه بتنفيذه الهجوم وعلى ملابسه آثار دم قرب درج دار الأوبرا المجاورة على بعد نحو 500 متر من مكان الاعتداء، وأنه من أصل باكستاني وعمره 18 عاما.

وأضافت، "أن أحد الموقفين جزائري الجنسية"، وأن الادعاء يسعى لتحديد ارتباطه بالاعتداء.

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ووقع الحادث صباحا عندما هاجم شخص يحمل ساطورا شخصين كانا يدخنان بالقرب من مقر الصحيفة، وتسبب في إصابتهما بجروح مختلفة.

وقال مسؤولون فرنسيون :"إن المصابين هما صحفيان رجل وامرأة، ونقلا إلى المستشفى وهما في وضع جيد.

وذكر ممثلو الادعاء أنهم يتعاملون مبدئيا مع الحادث باعتباره عملا إرهابيا لأسباب منها رمزية المكان الذي وقع فيه الهجوم.

ويتزامن الهجوم مع مثول 14 شخصا أمام محكمة في باريس منذ بداية الشهر الجاري بتهمة المشاركة في الهجوم على مكتب "شارلي إيبدو" في يناير 2015، الذي أسفر عن سقوط 12 قتيلا، على خلفية نشر الصحيفة رسوما تسيء للإسلام ونبيّه.