نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تعلن تسجيل 995 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الثلاثاء، تسجيل 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وشهدت دولة الإمارات، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقد أجرت وزارة الصحة الإماراتية، أكثر من 98,412 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية.
وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن شفاء 882 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 819. 78.
وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 92.058 فحصاً جديداً خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
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