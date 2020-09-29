الرئيس العراقي: لن نسمح بتحويل البلاد لساحة لتصفية الحسابات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن الحكومة تعمل على ترسيخ دولة قادرة ذات سيادة، فضلًا عن حصر السلاح بيد الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء صالح ، اليوم، في مقر إقامته في السليمانية، وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني والوفد المرافق له.

وأضاف أن الحكومة تعمل على منع الأعمال الخارجة عن القانون، وحماية البعثات الدبلوماسية، مشددا على أن "العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية حسابات الآخرين على أرضه".

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وأشاد صالح، بدور القوات الإيطالية، ضمن التحالف الدولي وحلف الناتو، المساندين للقوات المسلحة العراقية ومساهمتها في العديد من المشاريع الانسانية والخدمية.

وأوضح، أن" التهاون في ملاحقة الإرهاب واستمرار أزمات المنطقة، من شأنه إعطاء فرصة للجماعات المتطرفة في التقاط أنفاسها، وشن هجمات على المدن والمواطنين الآمنين".

من جانبه، قدم الوزير لورينزو جويريني شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكدًا التزام بلاده في دعم العراق مختلف المجالات، وخصوصا مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي اقتصاديًا وثقافيًا بما يعزز أواصر العلاقة بين الشعبين والبلدين.