أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يتلقى العلاج بأحد المستشفيات الأمريكية.
وكان تليفزيون الكويت الرسمي قد قطع بثه عصر اليوم بشكل مفاجئ، وأذاع آيات من القرآن الكريم؛ وذلك عقب تردد أنباء قوية عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
تجدر الإشارة إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة؛ لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له.
وقد أعلن وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح في حينها، صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الديوان الأميري الكويتي: وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.