السودان: انخفاض ملحوظ في مناسيب النيل في معظم القطاعات

أكدت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل تواصل انخفاضها الملحوظ في معظم الأحباس.
وقالت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية، ليوم غد الأربعاء، سيكون في حدود ٤٤٥ مليون متر مكعب، ويكون وارد نهر عطبرة في حدود ٥٠ مليون متر مكعب.
وتوقعت اللجنة أن تشهد المناسيب ليوم غد، إما انخفاضا أو استقرارا في معظم القطاعات.
ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين، إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
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